Alejandro Sanz responde a acusaciones de fanática

El famoso cantante y compositor español, Alejandro Sanz, recientemente respondió a Ivet Playà, una chica española que ha declarado abiertamente su admiración por el artista y que recientemente lo acusó de haber abusado de su poder en una relación amorosa que calificó como moralmente inaceptable.

La chica asegura que ella y Alejandro Sanz habrían mantenido una relación amorosa cuando ella tenía 18 años y él 49 años, aparentemente el español la habría contactado inicialmente por redes sociales; no obstante, la mujer asegura que tiempo después el cantante le habría dado un trato negativo.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano”, declaró Ivet Playà en un video de Tik Tok.

Tras esto el intérprete de “Amiga mía” compartió un mensaje a través de las historias de Instagram, en el que asegura que sí fueron pareja y que mantenía bonitos recuerdos de aquellos tiempos, pero que ahora esos recuerdos se estaban difuminando.

Asimismo, aseveró que Ivet Playà le habría propuesto participar en unos negocios de su familia, a lo que este se negó a participar, y que aquello fue el causante de la reacción de la chica.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

