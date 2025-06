Florinda Meza Defiende el Legado de Chespirito ante Nuevas Críticas

En el corazón de la controversia reciente sobre la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en el icónico programa, ha alzado su voz para defender el legado de su esposo, Roberto Gómez Bolaños. Con un tono reflexivo y directo, Meza critica la serie por lo que considera una representación inexacta de la vida de su amado.

La serie, producida por los hijos de Bolaños, ha sido tildada por Meza como un melodrama que distorsiona los hechos para obtener un beneficio comercial. A través de sus redes sociales, la actriz aclaró que el verdadero éxito de Roberto no se limitó a sus personajes más famosos. “Roberto era un escritor reconocido antes de ‘El Chavo’ y ‘El Chapulín Colorado’. Su talento fue reconocido antes, no necesitó saltar barreras para convencer a los ejecutivos de su valía. Les era evidente que poseía un don auténtico,” afirmó.

Meza también subrayó que, aunque la serie puede parecer romántica y atractiva, no refleja su verdadera biografía. Ella hizo hincapié en que “Él siempre dijo que su éxito no fue cosa de suerte. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso antes de eso.” En su mensaje, ella dejó claro que quiere que se conozca la historia real de Gómez Bolaños, y no una versión Hollywoodense de su vida.

A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, Meza ha sido blanco de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la culpan erróneamente de haber afectado la vida personal de Bolaños. Sin embargo, Florinda ha optado por ignorar las burlas, centrándose en su defensa del relato auténtico de su amado. Al final de su disertación, enfatizó que lo que verdaderamente importa es el legado de Bolaños y cómo quiere que lo recuerden: “No por un melodrama que falsea los hechos solo para vender.”

Florinda Meza busca que el mundo reconozca a Roberto Gómez Bolaños no solo como el creador de personajes inolvidables, sino como un gigante del entretenimiento en América Latina.