Alejandro Flores denuncia sufrir amenazas durante proceso electoral

El candidato a diputado local del distrito 7, Alejandro Flores Borjas, denunció en la Fiscalía General del Estado una serie de amenazas que consideró buscan inhibir su participación en el proceso electoral, las cuales han ido escalando poco a poco.



En conferencia de prensa, acompañado de la dirigencia estatal y representantes del partido a nivel nacional de Movimiento Ciudadano dio a conocer que ha sido señalado en redes sociales de violentador sexual, lo cual dijo es una campaña de desprestigio, lo cual generó amenazas en su contra.



Sin embargo, dijo que este hecho se suma a las amenazas de muerte que recibió en febrero del año en curso, antes de la campaña, —denuncia que presentó el 30 de marzo– lo cual sucedió en una reunión con simpatizantes en Moyotzingo, San Martín Texmelucan, lo cual ya se investiga, no obstante, lo asocia con lo que pasó ahora. `



“Un grupo de personas me amenazaron diciendo expresamente que si no me largaba del lugar y que si seguía caminando el distrito me iban a matar(…) y hoy a mitad de la campaña empieza una guerra sucia tratando de dañar mi imagen donde algunas personas empezaron a poner que soy un acosador sexual”, expuso.



Esto, ya que también le han bajado lonas de apoyo en el distrito que recorre, por lo que seguirá la investigación.

Flores Borjas adelantó que pedirá protección al gobierno estatal para llevar a cabo sus recorridos por las amenazas directas que ha recibido.



La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, y al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Jiménez, respaldaron al abanderado del partido naranja y explicaron que en la FGE les dijeron que las dos denuncias serán vinculadas en una carpeta de investigación.



Las autoridades cibernéticas serán las que van a analizar si lo difundido en redes sociales proviene de una persona real o es un bot, así como identificar el origen de las publicaciones para dar con los responsables.

