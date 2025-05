UDLAP integra 5 licenciaturas a su oferta educativa

Con más de 80 años de historia que la consolidan como un referente de la educación superior a nivel nacional e internacional, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó sus nuevos planes de estudio que incluyen cinco licenciaturas que pondrán a la institución educativa a la vanguardia, al ofrecer carreras muy solicitadas en el campo laboral que permitirán formar a profesionistas con una visión de futuro y una formación integral.

Los nuevos programas que la UDLAP oferta son: Artes Visuales, Diseño de Productos, Administración de la Hospitalidad, Administración del Talento Humano y Negocios Internacionales.

Conviértete en un líder de la gestión de talento con la Licenciatura en Administración del Talento Humano

Esta carrera brinda las herramientas necesarias para transformar organizaciones, ya que, a través de su plan de estudios, los estudiantes adquieren habilidades para implementar estrategias de gestión del talento, promover la cultura organizacional y diseñar ambientes de aprendizaje, capacitación y desarrollo. Asimismo, aprenden a elaborar planes de evaluación del desempeño, clima organizacional, compensación y beneficios.

“Esta licenciatura cuenta con el respaldo de dos importantes acreditaciones; por un lado, está la acreditación FIMPES que avala a nivel nacional la calidad del programa académico y también cuenta con la acreditación ante la Southern Association of Colleges and Schools – Commission on Colleges (SACSCOC) que permite que sus estudios sean validados en Estado Unidos”, comentó el Dr. Francisco Rodríguez González, director de la Licenciatura en Administración del Talento Humano, quien además destacó que para que los estudiantes practiquen lo aprendido en clase, se cuentan con 2 laboratorios: La Cámara de Gesell que permitirá realizar entrevistas y obtener información cualitativa, y el laboratorio de Realidad Inmersiva en donde se simularán situaciones que ocurren en el mundo laboral.

¿Te apasiona el arte y la creatividad? La Licenciatura en Artes Visuales es para ti

Este programa educativo permite a los estudiantes diseñar y producir obras artísticas en múltiples formatos, utilizando tecnología avanzada. Además, brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar modelos teóricos y recursos visuales profesionales para desarrollar capacidades reflexivas y expresivas, elementos fundamentales para su crecimiento profesional.

Con la Licenciatura en Diseño de Productos diseña y desarrolla productos innovadores

Con un plan de estudios dividido en ocho semestres, esta licenciatura prepara a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo actual, combinando tecnología y habilidades prácticas que les permitirán mantenerse un paso adelante en un entorno global, dinámico y lleno de oportunidades. A lo largo del programa, aprenderán a crear productos innovadores orientados a resolver necesidades humanas y mejorar la calidad de vida de las personas.

Con Administración de la Hospitalidad prepárate para llevar la hospitalidad a la excelencia

Los interesados en esta carrera transformarán la experiencia del cliente ya que aprenderán a desarrollar competencias en gestión integral, innovación en servicios y productos turísticos, además de que desarrollarán el liderazgo y sostenibilidad en la industria de la hospitalidad.

La Licenciatura en Negocios Internacionales te preparará para gestionar y desarrollar empresas globales

Este programa académico permite a los estudiantes analizar factores económicos, geopolíticos y socioculturales; crear valor en productos y servicios de organizaciones internacionales adaptándose a las diferencias socioculturales y respetando diversas visiones económicas. Además, fomenta el desarrollo de una visión estratégica en contextos interculturales, lo que les permitirá convertirse en líderes globales.

Cabe destacar que el lanzamiento de estas nuevas licenciaturas es resultado del compromiso con la excelencia académica y de formación integral que la UDLAP ofrece a su comunidad universitaria al brindar un aprendizaje permanente que genere, promueva y difunda conocimientos que impulse la investigación científica y tecnológica y que fomente el desarrollo económico, social y cultural, entregando así a la sociedad lo que la sociedad necesita.

Finalmente, si te interesa conocer más de algunas de estas 5 nuevas licenciaturas, visita https://www.udlap.mx/ofertaacademica; pero si ya elegiste alguna de ellas y quieres formar parte de la comunidad UDLAP, están en inscripciones previas hasta el 2 de junio, por lo que puedes pedir informes al número 222 229 21 12 o por vía whatsapp al 22 21 60 66 19; y/o escribir al correo informes.nuevoingreso@udlap.mx.

