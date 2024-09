UDLAP es sede de reunión con especialistas en seguridad alimentaria

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede de la reunión anual de la Asociación Mexicana para la Protección a los Alimentos (AMEPAL) 2024: Sistemas inteligentes y nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad alimentaria; espacio que reunió a destacados expertos quienes compartieron conocimientos innovadores y soluciones vanguardistas que están revolucionando el futuro de la industria alimentaria.

“En la última década y media el número de enfermedades causadas por frutas y verduras frescas han incrementado”, comentó la Dra. Michelle Danyluk de la Universidad de Florida y ex presidenta del Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos IAFP, durante su conferencia magistral titulada “Managing Risk in a Field of Uncertainty: Foodborne Pathogens on Fresh Produceen”.

En esta presentación la Dra. Danyluk analizó las fuentes de patógenos transmitidos por los alimentos que se identifican con frecuencia, las vías de contaminación de los productos y las estrategias de mitigación que se pueden utilizar para ayudar a gestionar los riesgos, ya que su trabajo sobre patógenos en frutas y verduras frescas se realiza en Estados Unidos, lugar en donde los animales acuáticos son los que más brotes causan, seguidos por animales terrestres a través de los lácteos, quesos carne, pollo, y en tercer lugar las plantas.

Ahondando en estos detalles, la doctora explicó que las fuentes de contaminación más frecuentes son cinco: las personas, el suelo, los animales, herramientas de construcción y agua. De este último elemento reconoció que “el agua es una influencia muy grande entre la seguridad de los alimentos”, respecto a esto detalló que el agua tratada tiene menor riesgo de contaminación, seguida por la de pozo profundo, y poniendo como la de mayor riesgo las aguas superficiales abiertas al medio ambiente.

Algo a destacar, es que como parte de la reunión anual AMEPAL 2024, se entregó un reconocimiento al Dr. Aurelio López Malo Vigil, profesor del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP, en homenaje a su carrera y a sus logros. “El rendir homenaje a su carrera y sus logros es con el fin de expresar nuestro más profundo agradecimiento por tu contribución a la ciencia y formación profesional”, expresó la Dra. María Teresa Jiménez Munguía, profesora del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP y presidenta de la AMEPAL. Cabe recordar que recientemente, el Dr. Aurelio López recibió el reconocimiento a Investigador Nacional Emérito, por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT).

Continuando con el homenaje, la Dra. Emma Mani López presentó la ponencia “pasado, presente y futuro de la inocuidad de alimentos”, la cual ahondó la trayectoria profesional en el área de inocuidad alimentaria del Dr. López Malo, así como su impacto en la formación de recursos humanos, que actualmente suman más de 150 personas, entre las que algunos de ellos se encuentran siendo investigadores de las mejores universidades del mundo.

Respecto a las demás actividades del encuentro, se realizó una clase magistral de tratamientos térmicos, la cual fue impartida por Verónica Ortiz de Montellano – CEO de SIALICO y Dr. Aurelio López-Malo Vigil, donde se analizaron los parámetros críticos de un proceso térmico de alimentos abordando los conceptos de la microbiología de los alimentos. El segundo día se llevó a cabo un foro estudiantil que contó con participantes de nivel licenciatura y posgrado, en el cual se presentaron tendencias actuales de temas de investigación relacionados con seguridad alimentaria. Además, se realizaron otras conferencias magistrales con temas como nanopartículas de oro, nanotecnología y tecnologías no convencionales para el control de patógenos.

Cabe comentar que durante la inauguración se contó con la presencia de la Dra. María Teresa Jiménez Munguía, profesora del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y presidenta de la AMEPAL. y el Dr. Daniel Lozada Ramírez, quien reconoció que a este evento como “una oportunidad invaluable para abordar los desafíos actuales y futuros en el control de patógenos e innovación en biotecnología aplicada a la sanidad alimentaria”.

