Tesorería halla irregularidades en proveedores de administración anterior

El titular de la Tesorería municipal, Héctor Romay González Cobián, informó que el 10 por ciento de los expedientes de proveedores de la administración anterior que revisaron presentaron irregularidades, entre estas que no prestaron los servicios para los que fueron contratados.

Lo anterior después del análisis que hicieron en conjunto con la Contraloría Municipal, por lo que ahora se encuentran en el proceso de llamar a las empresas para revisar estas irregularidades y si llegan a un acuerdo proceder con el pago.

En el caso de que no lleguen a dicho acuerdo, entonces el dinero se destinará a otro rubro, agregó.

“La intención es pagarles a todos, si los proveedores cumplieron no tenemos por qué no pagar. La idea es pagarles a todos, si no cumplen y se llegara a cancelar algún contrato, pero esos recursos estarían disponibles para asignarles a otros rubros”, dijo.

Otras de las irregularidades que encontraron es que no tenían fianzas o que el contrato no estaba firmado por la empresa.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, el Tesorero Municipal presentó un resumen de los ingresos y gastos del Ayuntamiento, en el que aseguró que en febrero van a terminar de pagar todos los adeudos del gobierno anterior.

Lento ejercicio de recursos en enero

El regidor panista Carlos Montiel Solano y el morenista Leobardo Rodríguez Juárez se dijeron preocupados por la cantidad de recursos en el banco con mil 300 millones de pesos y que sólo se hayan gastado 50 millones de pesos en enero.

Sin embargo, González Cobián explicó que se debe a la prudencia del ejercicio del gasto que les pidió el presidente municipal José Chedraui Budib, debido a la posible disminución de 61 millones de pesos del Fortamun, pero aseguró que se van a utilizar para los compromisos que tiene la administración y hacer frente a otras situaciones que se pudieran presentar.

A pesar de ello, los integrantes de la Comisión aprobaron el estado financiero de enero de la administración municipal.

De acuerdo con el Tesorero Municipal, de los mil 339 millones de pesos en bancos, son 339 millones de pesos más que en enero de 2024.

Abundó que de cuentas por pagar son 470 millones de pesos, mientras que en ingresos propios recaudaron 185.5 millones de pesos con impuestos, de los cuales 150 millones de pesos son del predial, 180 mil pesos de contribuciones de mejora, 72 mil 379 mil pesos de derechos y 2 millones 610 mil pesos de productos, de los cuales la cifra es menor a la del año pasado por 5 millones de pesos, debido a las multas de vialidad.

