Sitaudi insiste en pedir un 15% de incremento global

El Sindicato Independientes de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi) se mantiene firme en pedir 15 por ciento de incremento global a la empresa asentada en San José Chiapa, al insistir en un 10 por ciento directo al salario y 5 por ciento en prestaciones.



De acuerdo con un comunicado que ha circulado entre los trabajadores firmado por el dirigente sindical César Orta Briones, su petición busca un aumento de 300 pesos en los vales de despensa, 1 por ciento en un fondo de ahorro, 20 por ciento de prima vacacional y 550 de bono por tope salarial, el cual pasaría de 2 mil 450 pesos a 3 mil pesos.



En cuanto a ayuda de útiles escolares buscan un aumento de 300 pesos, que sumado a la indexación del salario de un 10 por ciento llegaría a los 2 mil 170 pesos, así como la prestación cumpleañero, a la cual cedió la empresa.



También buscan un cambio de fecha de revisión al contrato colectivo al 10 de febrero y ya no el 1 de enero, además que el retroactivo se aplique en los vales de despensa.



En el escrito, el Sitaudi propuso un pago de utilidades sin topes para todos los trabajadores en años futuros, así como un retroactivo del 6 de noviembre al 31 de diciembre del 2023, debido que es la fecha en la que iniciaron las negociaciones con la empresa.



La propuesta fue comparada con el preacuerdo firmado con Audi en el que no hay un incremento de fondo de ahorro, el incremento de la prima vacacional es de 3 por ciento y en el que no hubo un acuerdo de la revisión del contrato.



El Sitaudi recordó que, si la mayoría de los trabajadores votan por el “no” al incremento de 7 por ciento, tendrán que volver a negociar y se mantiene la huelga, mientras que si aceptan la oferta de la empresa regresan a trabajar y se aplica el preacuerdo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal