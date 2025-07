Puebla: sistema impide donar sangre para mujer en coma diabético

Familiares y amigos de Magdalena González Carrera, quien se encuentra en coma diabético en el área de terapia intensiva pediátrica del Hospital de la Margarita, solicitan a las autoridades federales y estatales su apoyo, debido a que no permiten las donaciones de sangre, ya que el sistema en línea está saturado y no aceptan que acudan sin cita previa.

Los propios familiares señalan que desde hace algunos días ya cuentan con donadores disponibles, quienes incluso han acudido temprano a dejar su sangre. Sin embargo, en el banco de sangre se les niega la donación debido a que no existe una cita registrada en línea.

Por su parte, ellos no pueden obtener dicha cita en la página web bancodesangre.imss.gob.mx, porque no funciona y no permite agendar la donación.

Este reportero intentó ingresar con sus datos, como CURP y número de seguro social, y fue imposible debido a que la página estaba saturada y no permitía avanzar.

Los familiares piden a las autoridades que les permitan realizar la donación para que pueda continuar el tratamiento de Magdalena y no esperar más, ya que se encuentra en coma diabético.

“Es una paciente que está en el Hospital de la Margarita, pero le están pidiendo que saquen una cita en el Hospital IMSS San José, lo cual no han logrado conseguir. Por ello, no pueden donar sangre o plaquetas porque no les otorgan la cita”, expresan.

Editor: Renato León

