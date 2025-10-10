Puebla, entre los estados más afectados por lluvias intensas

Puebla es uno de los seis estados con más afectaciones en el país por las lluvias registradas en las últimas horas, hasta ahora, las autoridades no tienen reporte de personas lesionadas ni fallecidas, pero sí el registro de 25 personas evacuadas en Nauzontla.

Durante la conferencia “Mañanera del pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ofreció un informe sobre los efectos de las precipitaciones registradas durante el jueves 9 de octubre y la madrugada de este viernes.

Indicó que se mantiene desplegado el Plan DN-III-E para brindar apoyo en las entidades con mayores afectaciones: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

En el caso de la entidad poblana, detalló que en Juan Galindo se registró la segunda más alta precipitación de 150 milímetros.

Tal vez te interese: Armenta acudirá a Sierra Norte debido a emergencia por fuertes lluvias

#ÚLTIMAHORA 🚨 La titular de la @CNPC_MX @laualzua informó que las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en 26 municipios de #Puebla.



Las autoridades federales registran:



-77 deslizamientos / derrumbes / deslaves carreteros.



-1 escuela afectada por inundación… pic.twitter.com/uygROkek9O — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 10, 2025

De manera preliminar, detalló que el temporal ha provocado afectaciones en 26 municipios, entre las que destacan 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves de tierra, así como el desbordamiento de 5 ríos.

Además, una escuela afectada por inundación, y el Hospital ISSSTE de Huauchinango con anegaciones en la planta baja, filtraciones en el segundo nivel, afectando el servicio médico, área de urgencias y farmacia.

Destacó que la presencia del Ejército Mexicano se suma a los esfuerzos del Gobierno de Puebla y la Guardia Nacional para asistir a la población, aunque en el reporte oficial solo menciona a dos personas en un refugio temporal, dijo que las brigadas militares apoyan la evacuación y el censo de afectados.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra desplegada para restablecer el servicio eléctrico en Puebla.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que al mediodía sostendrá una reunión con mandatarios estatales para actualizar la información sobre las afectaciones por las lluvias intensas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: