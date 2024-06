Por error técnico, detienen cómputo de las elecciones a senadurías en Puebla

El cómputo para las elecciones a senadurías está detenido en los distritos 9 y 11 de la capital poblana, debido a un “error técnico”, lo que se suma al mantenimiento del sistema y que también afecta el proceso en otros distritos, explicó Edgar Arias Alba, consejero presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).



En sesión extraordinaria, Arias Alba detalló que ya está en contacto con las oficinas centrales, aunque le explicaron que tenían que darle prioridad a otros distritos y Puebla tendría que esperar.



El error se originó cuando se ingresaron datos de un recuento de una casilla y no correspondía, por lo que el sistema lo detectó y hasta que se corrija, se podría reanudar.



“Por eso no han podido generar las actas, es un tema menor aparentemente, pero la unidad técnica de informática no lo ha atendido, nos dicen que tienen una serie de distritos con problemas similares, y bueno, ya le llegará el turno a Puebla para que esta situación se corrija y pueda cerrar su elección y continuar con senadurías”, comentó.



A la par, se lleva a cabo el mantenimiento en el sistema a nivel nacional, el cual iniciaría a las 7:00 horas, sin hora de conclusión, por lo cual algunos distritos tienen problemas para continuar con el recuento de los votos, pero otros continúan.



Adriana Galeana, secretaria del INE en Puebla informó que con corte a las 7:03 horas, el distrito 7 tenía pendiente realizar el acta de cómputo de representación proporcional de las diputaciones federales y el 9 y 11 diputaciones de mayoría relativa.



Los distritos 2,3, 5 y 15 consiguieron terminar los cómputos a las senadurías, por lo que a nivel estatal de las 8 mil 417 actas que se deben computar, sólo lo han conseguido 3 mil 298, es decir, 39.18 por ciento.



A las 20:00 horas, reanudarán la sesión para informar del avance de los cómputos.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos