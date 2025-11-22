Pepe Chedraui celebra Día del Músico y Feria del Esquimole en San Miguel Canoa

En el marco del Día del Músico, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, acudió a los festejos de esta fecha y a la Feria del Esquimole en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde refrendó su compromiso de seguir llevando los servicios públicos a estos puntos de la capital.

En este sentido, el alcalde destacó la importancia de continuar trabajando de forma coordinada con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador, Alejandro Armenta, para dar una mejor calidad de vida a las y los habitantes de las 17 juntas auxiliares.

Por su parte, el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Tepoz, destacó el trabajo del alcalde y de la administración que encabeza, porque cada dependencia multiplica y suma esfuerzos a beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, festejó el desarrollo de la Feria El Esquimole y el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones. Además, se comprometió a llevar más talleres y actividades en materia de igualdad de las mujeres de la junta auxiliar de Canoa.

Finalmente, el presidente auxiliar Apolo Arce Domínguez agradeció al alcalde el trabajo realizado en beneficio de las juntas auxiliares y su compromiso con todas las personas que viven en esta demarcación.

Te recomendamos: