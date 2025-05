Omar Muñoz inaugura carril de aceleración-desaceleración de Periférico

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro inauguró el carril de aceleración-desaceleración del Periférico-Ecológico, obra que sin duda alguna beneficiara a vecinos de la zona y personas que circulan diariamente en el lugar.

El edil acompañado de diversas autoridades estatales y municipales, señaló que el objetivo principal de esta obra es reducir los tiempos de traslado y desahogar el embotellamiento que existe en las arterias principales del municipio debido a que el municipio va teniendo un crecimiento exponencial, el cual es palpable al ser la cuarta economía en el estado de Puebla, por lo que es necesario tener obras que beneficien al pueblo y no a algunos cuantos como era la costumbre de administraciones anteriores.

Está obra que es de las más importantes en este administración y que es 6 mil metros cuadrados, con banquetas, cunetas, drenaje y otros servicios, beneficiará a mas de 2600 familias, un aproximado de 30 mil personas que diariamente circulan por dicho lugar y a un aproximado de 13 mil vehículos que circulan diariamente por dicho carril, además de que esta obra les dará mayor plusvalía a las viviendas de la zona.

El problema que tiene Cuautlancingo como la capital de Puebla y municipios de la zona conurbada es el crecimiento del parque vehicular, por lo que ese es el principal compromiso para ejecutar obras en tiempo y forma. Además de que el objetivo es el de tener un circuito vial que conecte la cabecera con las diversas colonias y se tenga menos tiempos de traslados.

“Esta obra es emblemática para nosotros, por años a partir del 2009, creció la densidad poblacional pero no así, se planearon las calles, no se planeo la movilidad, no se planeo el crecimiento poblacional porque se dejó de escuchar al pueblo”.

Omar Muñoz, señaló que seguirá trabajando para darle el auge que debería tener Cuautlancingo y que desde hace años no se le ha dado, por lo que este tipo de obras seguirán haciendo que las personas se sientan orgullosos de vivir en este municipio.

