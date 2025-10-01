Omar Muñoz evalúa daños por lluvias en Chautenco y Sanctorum

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, realizó un recorrido por las juntas auxiliares de Sanctorum y Chautenco para evaluar los daños causados por las recientes lluvias intensas y coordinar las labores de auxilio. Durante la noche del martes, el edil supervisó personalmente los trabajos de limpieza y desazolve en la calle Puebla de Sanctorum y la Reserva Territorial Quetzalcóatl, donde se implementaron acciones para reducir los niveles de agua acumulada.

En la calle Los Pinos de la zona Xalatla en Chautenco, Muñoz caminó por los sectores anegados y mantuvo diálogo directo con los vecinos afectados, a quienes aseguró que su administración busca estrategias permanentes para evitar la recurrencia anual de inundaciones. Durante su visita, entregó despensas y cloro a los residentes.

El munícipe atribuyó parte del problema a decisiones de administraciones anteriores: “Las administraciones pasadas otorgaron permisos de construcción junto al cauce del río Atoyac y por ello el agua se mete a los hogares, así que ahora toca hallar una solución de infraestructura para corregir esta situación tan lamentable”.

En la colonia Getsemaní, conocida popularmente como “El Nopalito” en Sanctorum, otro de los puntos críticos, el alcalde implementó motobombas para extraer el agua acumulada que había causado severos daños en viviendas. Personal de protección civil, bomberos, atención ciudadana, servicios generales y medio ambiente acompañaron al edil en estas labores de emergencia.

Muñoz continuará recorriendo el municipio para garantizar la seguridad de los habitantes, especialmente ante pronósticos que indican la persistencia de lluvias intensas en los próximos días.

