Normalistas de Teteles bloquean tramo de la Amozoc-Perote

Debido a la presencia de un grupo de manifestantes, algunos tramos de la autopista Amozoc-Perote se encuentran cerrados, lo que ha generado largas filas de vehículos y restricciones parciales en la circulación.

El cierre se registra en el kilómetro 040+100 de la autopista, en el libramiento a Perote, situación que ha provocado también el cierre de las casetas ubicadas en la zona de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Hasta el momento se informa que el bloqueo es protagonizado por estudiantes normalistas de la Normal Carmen Serdán de Teteles de Ocampo, quienes desde la tarde del domingo realizaron actos de vandalismo en la caseta de Atempan, situada en la autopista Teziutlán-Virreyes. Durante la protesta, elevaron las plumas para permitir el paso libre de vehículos.

Se desconoce hasta cuándo permanecerán las normalistas en la zona o cuándo se restablecerá la circulación. No obstante, se sabe que las manifestantes se trasladarán a la capital poblana en los próximos días para presentar sus demandas y buscar ser atendidas por las autoridades.

