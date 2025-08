Mujeres de Santa María Coapan corren con orgullo la Carrera de la Tortilla

Sin importar el peso que llevaban en la espalda, con sus tenates llenos de tortillas y el calor de las primeras horas del domingo, mujeres originarias y orgullosas de la junta auxiliar de Santa María Coapan, en Tehuacán, participaron en la trigésima primera edición de la “Carrera de la Tortilla”.

Dalia Jazmín es una de ellas. A su corta edad sabe que esta carrera busca preservar sus tradiciones y costumbres.

“Tengo 21 años, participé en la categoría libre, cargué seis kilos. Corremos para preservar la tradición. Con esta llevo, si no más, cinco años participando y es un orgullo porque mi mamá se dedica a la venta de tortillas”, comentó.

Aunque el banderazo de salida se dio una hora después de lo previsto, el evento más esperado por los tehuacaneros arrancó en la calle 1 Oriente y José María Morelos, avanzando por la calle 1 Sur, 3 Oriente y luego incorporándose a la avenida Reforma Sur.

Las participantes de todas las edades, incluso niñas de 6 años, la mayoría con huaraches y el traje típico de Santa María Coapan, recorrieron toda la avenida principal hasta llegar al bulevar José María Morelos y Pavón, donde culminaron en la presidencia auxiliar de Santa María Coapan, que fue la meta.

Doña Jovita, originaria de esta junta auxiliar, compitió por segundo año consecutivo, motivada por sus clientes.

“Pues a mí me gusta. Llevo dos años consecutivos participando. No había participado antes; hace un año fue mi primera vez y la verdad me gustó. Me gustó más que nada por mi trabajo, y siempre mis clientes me decían por qué no había corrido. Les dije que me animaría, y así fue. Ahora llevo dos años”, afirmó.

La mayoría de las mujeres de Santa María Coapan ha elegido por tradición, desde niñas, el oficio de hacer tortillas, un trabajo heredado por generaciones.

Hacer tortillas no es fácil. Desde muy temprano, las mujeres van al molino, llegan a casa o al lugar donde las elaboran y comienzan con “la chamba”, como ellas le llaman. Algunas hacen 10, 15, 20 e incluso 35 kilos por día. Es su trabajo y el que ha ayudado a sostener a sus familias.

Esta edición superó la meta de 500 participantes. El contingente de niñas fue el primero en llegar, seguido por adolescentes y, más tarde, las adultas de 18, 30, 40, 50, 60 e incluso hasta 70 años de edad, quienes cargaban pesos de hasta 10 kilos.

La carrera tuvo una duración aproximada de 20 minutos o más, debido al peso que llevaban en la espalda. Sin embargo, la carga no importa cuando la emoción de conservar esta tradición es el principal motivo para estas mujeres.

