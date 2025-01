Madre de Fofo Márquez admite culpa por consentirlo

A pocos días de conocer lo que podría ser el veredicto y sentencia de su hijo Fofo Márquez, Sandra, su madre, expresó su “culpa” por el comportamiento disfuncional de su hijo que lo llevó a estar acusado de tentativa de feminicidio y lesiones.

Entrevistada por Adela Micha para “La Saga”, Sandra consideró que pudo haber tomado medidas para que su hijo no terminara agrediendo a una mujer en la vía pública.

“Me siento muy culpable, siento que lo pude haber metido a una escuela militar, no debí darle tanto amor, pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahora está pagando. Me equivoqué en consentirlo“, dijo con un visible malestar.

Cuestionada sobre si en su familia existía un ambiente de violencia, la mujer señaló que en realidad tuvo un matrimonio “bonito” con el fallecido padre de “Fofo” pues “ni feo me hablaba”.

No obstante, Sandra se dijo sorprendida de que su hijo golpeara a su víctima, quien, por cierto, a su decir, “no dimensiona” la situación que vive su familia ante la encarcelación del influencer.

