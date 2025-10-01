Lupita Cuautle entrega 5 mil focos ahorradores a 500 familias

Con el propósito de impulsar el bienestar social y mejorar la economía de las familias, la presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la entrega de paquetes de focos ahorradores como parte del programa “Continuamos Iluminando el Cambio de Rumbo”.

Durante su mensaje, la presidenta Lupita Cuautle destacó que el uso de focos ahorradores no solo favorece la economía familiar, sino que también fortalece la sustentabilidad y la gobernabilidad al disminuir las carencias sociales: “La luz eléctrica es un recurso indispensable en cada hogar. Con este programa buscamos aliviar la economía de las familias y, al mismo tiempo, fomentar el uso responsable de la energía para un futuro más sostenible”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, mencionó que se entregaron 5 mil focos a 500 familias, lo que permitirá reducir hasta en un 30% consumo eléctrico destinado a la iluminación en cada hogar, lo que representa un ahorro económico y una contribución directa al cuidado del medio ambiente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula reafirma su compromiso con el bienestar social, la economía familiar y la construcción de un municipio más sustentable y solidario.

