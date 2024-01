Juan Manuel Colín acusa a Mario Riestra de incumplir acuerdo políticos

El edil auxiliar de San Baltazar Campeche, Juan Manuel Colín García, acusó al diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, por incumplir acuerdos políticos, lo cual motivó su decisión de sumarse al proyecto de Alejandro Armenta a Morena.

Aunque Colín García es el suplente de Riestra Piña en la Cámara de Diputados, este lunes se adhirió formalmente al equipo político del precandidato de Morena a la gubernatura, tras aparecer públicamente en su conferencia de prensa.

En entrevista posterior al evento, negó que su decisión se trate de una traición en contra del PAN, pues afirmó que no es militante activo y en el proceso electoral del 2021 fue postulado como candidato suplente en calidad de ciudadano.

En vista de que Mario Riestra solicitará licencia en próximas semanas para contender como candidato a la alcaldía de la capital poblana, adelantó que asumirá la curul que le corresponde, pero sin adherirse a la bancada panista.

“Soy representante del pueblo, mi candidatura fue ciudadana, no estoy dentro de los miembros activos del PAN”, expresó.

Además, Colín García dejó claro que no apoyará el proyecto del panista para llegar al Ayuntamiento de Puebla, al señalar que no supo cumplir acuerdos en el pasado y no quiere volver a correr riesgos.

Sin embargo, evitó manifestar abiertamente su apoyo en favor del aspirante de Morena a la alcaldía, Pepe Chedraui Budib, luego de que en días pasados se reunieron y compartieron la fotografía del encuentro en redes sociales.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal