Identifican a falsos indigentes que delinquen en la CDMX

La Autoridad del Centro Histórico de la CDMX implementará un operativo de vigilancia para detectar a grupos delictivos que fingen vivir en situación de calle para cometer robos y venta de drogas, informó su coordinador, Carlos Cervantes Godoy.

El funcionario explicó que estos individuos aprovechan deliberadamente la vulnerabilidad del área y la presencia legítima de personas sin hogar para mezclarse entre ellas y eludir la identificación por parte de las autoridades.

No obstante, gracias al trabajo de inteligencia y vigilancia conjunta con los sistemas C5 y C2, se ha logrado mantener un monitoreo estrecho para poder ubicar y desarticular a estos grupos que operan bajo dicha apariencia.

Cervantes Godoy reconoció el papel clave de vecinos y comerciantes del área, quienes han ayudado a denunciar a quienes cometen delitos bajo dicha apariencia, lo que ha permitido aplicar las sanciones correspondientes.

Aun así, el coordinador enfatizó que el operativo no busca estigmatizar a las personas sin hogar, pues la mayoría enfrenta condiciones de pobreza, migración o problemas de salud mental, y reiteró el compromiso de atender a quienes necesitan apoyo.

Por otro lado, y ante la llegada de la temporada invernal, se prepara un programa especial de atención para ofrecer refugio, atención médica y alternativas de reinserción social a la población que vive en las calles del primer cuadro de la ciudad.

