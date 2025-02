Estudiante UDLAP obtiene 2do lugar en concurso de poesía

Marian Camila López Cortés, estudiante de las licenciaturas en Relaciones Multiculturales y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el segundo lugar de la categoría Poesía, en la tercera edición del Concurso Nacional “Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas”, actividad organizada por el Instituto Nacional Electoral y la Organización de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Con su poema “De corazones a revoluciones”, Marian Camila López Cortés se colocó como la ganadora del segundo lugar de la categoría de poesía, rubro que por primera vez se incluyó en este concurso. En entrevista, la estudiante UDLAP explicó que su trabajo abordó la participación de las juventudes en la política y los movimientos sociales, reflexionando sobre la necesidad de generar cambios desde la acción y la conciencia colectiva.

“Siempre he escrito poesía y me gusta explorar nuevas convocatorias. Este concurso fue una oportunidad para ampliar mis horizontes literarios y escribir sobre un tema que hasta ahora no había abordado: la participación de los jóvenes en la política”, comentó Marian Camila López, quien además enfatizó en su preocupación sobre abordar estos temas para concientizar a los jóvenes sobre su papel en la toma de decisiones y en los movimientos sociales.

Asimismo, la estudiante de la UDLAP relató que se llevó una grata sorpresa pues al iniciar el evento, la Lic. María Elena Cornejo Esparza, directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, citó uno de los versos de su poema: “El país no pide, arde y grita, rompe y esquiva las barreras, ahora nada te limita, este mundo es tuyo, no estás de visita, quiebra las cadenas, sé tu propia dinamita”.

Cabe comentar que Marian Camila López Cortés es originaria de Nayarit y llegó a la UDLAP gracias a una charla impartida por Incorporación Estudiantil la cual la motivó a trasladarse a Puebla y estudiar dos licenciaturas. Desde su llegada, a la Universidad de las Américas Puebla, ha encontrado un espacio que le permite expandir sus intereses y conectar su talento literario con la realidad social. “Gracias a mis profesores del Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Antropología, he desarrollado una perspectiva crítica sobre las causas sociales y la democracia”, mencionó.

Este tipo de logros reflejan el compromiso de la UDLAP con la formación integral de sus estudiantes, brindándoles herramientas para sobresalir en distintos ámbitos y desarrollar habilidades que los preparan para impactar en el mundo. Si al igual que Marian Camila López Cortés, deseas cursar una o dos licenciaturas en la Universidad de las Américas Puebla, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica y sé parte de la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado de Puebla.

