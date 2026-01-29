Equipo UDLAP recibe doble reconocimiento en competencia de arbitraje comercial

Estudiantes de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvieron el premio al Mejor escrito de contestación y una mención honorifica al Mejor escrito de demanda, en la VIII edición del UP – ICC México Moot, una competencia interuniversitaria que gira en torno al uso de métodos alternativos para la solución de controversias, mediante el estudio del derecho arbitral y los derechos sustantivos.

María Fernanda Aceves Díaz, Sebastián Sánchez Serafín, Mar Quintero Alfaro, Juan Francisco Ancona Delgado, Daniela Blanco Ojeda e Ivana Patricia May Pérez son los estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la UDLAP, que participaron en esta competencia de simulación de casos en materia de comercio. “La organización es del International Chamber of Commerce México (ICC México) y participamos contra universidades que son consideradas importantes en materia de derecho, por eso quisimos involucrarnos y aprender un poco más”, explicó Mar Quintero.

Para este certamen, el caso hipotético fue sobre un conflicto entre dos empresas donde se estipulaba una falta en ciertas cláusulas, una parte lo negaba y la otra lo requería. De esta forma en la primera fase del certamen, unos equipos presentaron un escrito de demanda y otros de contestación; posteriormente, se intercambiaron los documentos para revisarlos y entrar a la segunda etapa del certamen, donde se realizaron audiencias orales en línea. “Revisamos muchas veces el escrito y nos ayudó a tener diferentes ideas que enriqueció el trabajo, además de que la compañía de nuestro profesor, el Dr. Álvaro García Martínez nos sirvió muchísimo”, explicó María Fernanda Aceves.

Después de las audiencias, los jueces decidieron que el equipo de la UDLAP fue el Mejor escrito de contestación y un trabajo de mención honorifica como el Mejor escrito de demanda. “Nos sentimos muy orgullosas y felices de lo que logramos porque tuvimos que investigar bastante, leer mucho, prepararnos, corregir el trabajo, revisarlo y con la experiencia que llevamos resolviendo casos en otras materias también nos ayudó bastante”, señaló Daniela Blanco.

Asimismo, para los integrantes del equipo UDLAP la clave de ambos reconocimientos fue la calidad analítica, claridad argumentativa y estratégica de su planteamiento del caso. “Nosotros sobresalimos de otros trabajos porque notamos que en el nuestro hubo mucha jurisprudencia y resoluciones internacionales de la misma cámara de comercio, esa fue una de las diferencias principales, también utilizamos autores o cosas en concreto que sabíamos nos iban a servir”, añadió Ivanna Patricia May.

Cabe señalar que el UP – ICC México Moot es una competencia nacional, donde participan instituciones públicas y privadas, por lo cual los logros de los estudiantes de la UDLAP reflejan la gran preparación académica, el trabajo colaborativo y la formación práctica en competencias que impulsan los profesores de la misma Universidad de las Américas Puebla, a fin de fortalecer habilidades clave y su capacidad para competir al más alto nivel en escenarios académicos de prestigio.

