Docentes marchan en Puebla contra la reforma del ISSSTE

Un grupo de maestros de la delegación D-1-16 de la zona 013 de Cholula, marcharon durante la mañana de este viernes por Avenida Reforma a manera de protesta quienes se oponen a la reforma del ISSSTE y piden una serie de demandas las cuales hacen falta a dicha reforma.

El grupo de al menos 1000 profesores de nivel primaria iniciaron su marcha desde la zona del Gallito para culminar en el Zócalo capitalino, quienes lanzaron consignas al aire señalando que dicha reforma sólo es un acto de represión a su labor como docentes.

Dentro de las peticiones que piden los maestros que se anexen a la reforma al ISSSTE es el regreso a jubilación por tiempo de servicio, 28 años mujer y 30 años hombres, regresar al régimen de pensión décimo transitorio, el cual es la eliminación del sistema de afores.

También el pago de pensiones con base en el salario mínimo, la eliminación de UMAS, el no aplicar descuento del salario integrado y que el sueldo del trabajador sea intocable y si a la reforma del ISSSTE, pero sin violentar los trabajos de docentes.

Ante esta situación, los docentes señalan que hasta el momento ningún integrante del sindicato ha sido tomado en cuenta para que plantee las peticiones faltantes en beneficio de los docentes y sean beneficio para ellos.

De igual manera, esperan que el dirigentes del SNTE a nivel nacional y senador de la República, Alfonso Cepeda Salas no tenga un conflicto de intereses debido a que hasta el momento no ha mencionado nada ante la reforma al ISSSTE y no ha dialogado con los docentes.

“Pero no contempla en esos puntos la reducción de la edad para la pensión, ni tampoco contempla el décimo transitorio y quitar las afores, nuestro sindicato es quien debería mandar esas propuestas para que sean integradas”.

Cabe señalar que este tipo de manifestaciones se han venido realizando desde el pasado jueves en diferentes estado de la república mexicana con el objetivo de que los docentes sean vistos ante las demandas que piden.

