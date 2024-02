Dan 22 años de cárcel a Benjamín Saúl Huerta por violación

El ex diputado federal morenista, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de violación en contra de un menor de edad, quien tuvo que salir del país debido a las amenazas que recibió durante el proceso legal.



A través de un comunicado en redes sociales, el despacho jurídico que llevó el caso y otras dos denuncias más contra el morenista informó que la víctima radica en Estados Unidos y que la sentencia fue emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla.



Con esta sentencia esperan salga de la cárcel hasta el año 2046, sin tomar en cuenta dos denuncias más que acumula, lo cual podría incrementar su tiempo en prisión.



De acuerdo con el escrito, los familiares de las víctimas lo señalaron como un pedófilo y violador sexual al haber agredido a cuatro jóvenes más cuando tenían entre 13 y 16 años de edad.



Teófilo Benítez Granados, el asesor legal de las víctimas, anunció que no considera suficiente la condena, por lo que apelará para que se duplique debido a los casos de otros menores, la mayoría de escasos recursos.



Esta sentencia llega casi tres años después de darse a conocer la serie de agresiones contra menores de edad por parte del ex diputado.



Saúl Huerta se desempeñaba como diputado federal de Morena, cuando el 21 de abril de 2021 se dio a conocer que un joven lo denunció por abuso sexual, cuando acudió con la promesa de un empleo en Ciudad de México, sin embargo, fue agredido sexualmente por el ex legislador a quien señaló de dar una bebida con la que perdió el conocimiento.



Fue en agosto de 2021 cuando fue detenido, después de un proceso de desafuero; el político se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente.



Saúl Huerta tenía una mayor influencia política en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan en la capital poblana, en donde utilizaba su poder y posición económica para reclutar a jóvenes, de acuerdo con testimonioa difundidos tiempo después.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal