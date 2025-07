Cuautlancingo entrega apoyos y anuncia obras en Nuevo León

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo acudió a la inspectoría de Nuevo León para entregar apoyos a las familias afectadas por el desbordamiento del río Zapatero y mitigar los estragos causados a su patrimonio.

Ante los vecinos, el edil expresó que el problema de las inundaciones se tiene que resolver de fondo, por eso continuarán las acciones de desazolve y de introducción de drenaje en la zona, “hay mucho por hacer en esta colonia, vamos a elaborar un proyecto de drenaje para el cual instruiré a los regidores y al secretario de infraestructura para crear un comité y se empiece a desarrollar; también es necesaria la pavimentación, porque las administraciones pasadas lo hicieron donde están los fraccionamientos pero en el resto de las calles no y también meter alumbrado público”.

“Es un asunto de dignidad, de sentido común y un compromiso que teníamos en asignatura pendiente porque desde que inició mi gestión hemos recibido muchas peticiones de los ciudadanos y las hemos ido analizando y organizando para poderlas ejecutar a lo largo del trienio, porque se los digo honestamente, entramos a trabajar no a hacernos patos ni a ver qué nos llevamos en los bolsillos, y por eso hemos estado llevando a cabo una jornada de martes ciudadano, porque no esperamos a que la gente acuda a vernos sino nosotros vamos a las colonias para conocer sus necesidades”, agregó.

El alcalde remarcó que el ayuntamiento está presente todo el tiempo, cuando anteriormente a la autoridad se le veía muy ausente y únicamente le veían cada año en el informe de gobierno o hasta las próximas elecciones para nuevamente pedir el voto, “con nosotros eso se terminó porque queremos estar presentes en cada espacio de nuestra comunidad y por ello en lo que queda del año tenemos planeado visitar cada colonia en los “Martes de Ciudadanos que Transforman”.

“Siempre que me acerco a las colonias pregunto qué es lo que más requieren porque mi palabra no es ley, el recurso es de ustedes y nosotros sólo somos servidores del pueblo, hacemos con el recurso lo que ustedes necesiten porque son los especialistas al conocer el contexto y la realidad que viven y es nuestra obligación poder intervenir con obras que impacten positivamente la comunidad; aquí en Nuevo León me han hecho la petición de que se construya una secundaria entonces cada lugar tiene necesidades específicas. Queremos dar pasos importantes en la redignificación de todo Cuautlancingo”, concluyó.

Estuvieron presentes los regidores Yoshi Andrés Lira Navarro, María Graciela Ramírez Huerta, Luz María Ramírez Luna, Hugo Raymundo Olea Cabildo, Emma Ramírez García, Marco Antonio Saucedo Paleta, José Mariano Jiménez Xicoténcatl y Armando Antonio Mexicano Ramírez, así como la tesorera Laura Beatriz Olvera Popoca y el Secretario de Infraestructura Luis Gilberto Solís Salgado.

