Cuautlancingo destinará 260 mdp en infraestructura y seguridad pública

El alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio un banderazo más de obra de pavimentación con adoquín en la cabecera municipal, en la privada Santa Cecilia entre calle San Miguel y fin de calle, continuando con el maratón que inició el lunes.

Ante los vecinos beneficiados, anunció que se va a hacer una inversión histórica de 200 millones de pesos en infraestructura, además de 60 millones del FORTAMUN en seguridad pública, para redignificar el municipio.

“Para nosotros hacer obras de alto impacto no es planear obras gigantescas; entendemos que la grandeza de nuestro municipio está en lo más simple pero que ayuda enormemente a la cotidianidad de la gente, por ello hemos recogido las solicitudes de los ciudadanos que habían sido ignoradas en gestiones pasadas”, señaló.

“Si salimos y hay una calle que está en terracería, en época de lluvias se enloda y la gente no puede salir; imagínense a alguna persona con discapacidad y que tenga que salir en medio de la terracería, pues es imposible porque lamentablemente las condiciones de nuestro municipio no están adecuadas para la gente que tiene alguna discapacidad o para cualquier ciudadano”, agregó.

El edil puntualizó que es importante no perder de vista esos detalles así como las necesidades básicas de los habitantes, que aunque no tengan un impacto político mayor le cambia completamente la vida a varias familias: “nosotros entramos a administrar el municipio para mejorarles la vida a las y los ciudadanos, para eso trabajamos todos los días; ustedes pusieron sobre nuestros hombros una responsabilidad de poder generar grandeza a través de estas acciones, por eso no les vamos a abandonar ni a dejar solos”.

“Sabemos el enorme reto que hay en seguridad, salud y educación porque encontramos el ayuntamiento todo desordenado, pero hemos ido corrigiendo el rumbo porque al ser la cuarta economía más importante, queremos que desde el gobierno del estado nos perciban como una comunidad fuerte y con mucho desarrollo y bienestar para las y los ciudadanos”, finalizó.

