CONDUSEF reporta desempeño de AFORES en cuarto trimestre de 2025

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presenta los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) del sector de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Este indicador permite conocer la calidad con la que estas instituciones atienden y resuelven las reclamaciones de las personas usuarias.

El IDATU evalúa factores como la oportunidad en la atención, la calidad de las respuestas y las acciones implementadas por las instituciones para mejorar sus procesos, con especial énfasis en garantizar un trato equitativo, particularmente hacia sectores en condición de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el índice del sector se ubicó en 9.1 puntos sobre una escala de 10, lo que refleja un incremento de 0.1 puntos en comparación con el trimestre previo.

Entre las AFORES con mejor desempeño en atención a usuarios se encuentran: XXI Banorte, con 10 puntos; Profuturo, con 9.99; Pensionissste, con 9.87; Banamex, con 9.86 puntos.

En contraste, Invercap se posiciona como la institución con el resultado más bajo del índice, al registrar 6.80 puntos.

Este indicador constituye una herramienta de transparencia que permite a las personas usuarias comparar el desempeño de las AFORE y tomar decisiones más informadas sobre su ahorro para el retiro.

La CONDUSEF invita a las personas a consultar estos resultados y a hacer valer sus derechos en caso de inconformidad con los servicios recibidos.

La información completa del IDATU puede consultarse en: https://www.buro.gob.mx/

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