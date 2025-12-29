Conductores en Francia podrían ir a la cárcel por exceso de velocidad

Desde este lunes, los excesos que superen por 50 kilómetros por hora los límites de velocidad en Francia dejan de ser una simple infracción administrativa y se convierten en un delito, lo que puede acarrear penas de hasta tres meses de prisión y multas de 3 mil 750 euros.

La nueva disposición, publicada en el Diario Oficial la semana pasada, también establece que la condena quedará registrada en los antecedentes penales, con las consiguientes limitaciones para la vida civil del infractor.

Hasta ahora, estas infracciones eran sancionadas con multas de hasta mil 500 euros y la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir, y solo se tipificaban como delito en caso de reincidencia.

Sin embargo, la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial consideró que este mecanismo no estaba “adaptado a la gravedad de los hechos y a su recrudescencia”, lo que motivó el endurecimiento.

Las autoridades justifican la medida por el aumento alarmante de este tipo de infracciones. En 2024 se registraron en Francia 63 mil 217 excesos de velocidad superiores a 50 km/h, lo que representa un incremento del 69% respecto a 2017. El año pasado, fallecieron 3 mil 190 personas en las carreteras debido a esta causa.

