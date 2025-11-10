Conceden libertad condicional al expresidente francés Nicolas Sarkozy

El Tribunal de Apelación de París decretó este lunes la liberación del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien cumplía una condena de cinco años de prisión por corrupción. Tras 20 días de reclusión en la cárcel de La Santé, el exmandatario será sometido a un régimen de control judicial.

La medida impone varias restricciones a Sarkozy, incluyendo la prohibición de salir de Francia y la prohibición expresa de contactar con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien es un allegado suyo y lo visitó durante su encarcelamiento. También se le prohíbe entrar en contacto con los otros condenados en el mismo caso.

Sarkozy, de 70 años, quien fue jefe de Estado entre 2007 y 2012, había sido condenado el pasado septiembre por un tribunal que consideró probado que permitió a sus principales colaboradores negociar con representantes del régimen de Muamar Gadafi para obtener fondos ilícitos para su campaña presidencial de 2007.

Tal vez te interese: Expresidente francés Nicolas Sarkozy es ingresado a prisión

El expresidente siguió la lectura de la decisión judicial por videoconferencia desde la prisión, de la cual se esperaba que saliera el mismo lunes. Durante una audiencia matutina, Sarkozy había descrito su experiencia carcelaria como “algo muy duro y agotador”, agradeciendo al personal penitenciario por su trato.

La defensa del exdirigente había solicitado su libertad argumentando que su cliente no representaba un riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, y que la prisión suponía un riesgo para su integridad. Un juicio de apelación sobre el fondo de la condena está pendiente de celebrarse en una fecha posterior.

Te recomendamos: