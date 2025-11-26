Camioneta y combi chocan en El Carmen; reportan 10 heridos

Un choque entre una camioneta y una unidad de la ruta 11 dejó al menos más de 10 personas lesionadas. El accidente ocurrió en el cruce de la calle 2 Sur y 23 Oriente de la colonia El Carmen.
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate se encuentran en la zona atendiendo la emergencia y auxiliando a las personas lesionadas. Hasta ahora, las causas del accidente se desconocen.
Se recomienda tomar vías alternas debido a que el tránsito en la zona se encuentra afectado por el cierre parcial de los carriles.
Nota en desarollo…
Por: César A. García