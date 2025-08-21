Cae en Chietla “El Bombas”, presunto narcomenudista

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a Samuel N., alias “El Bombas“, presuntamente involucrado en la distribución de sustancias ilícitas en el municipio de Chietla.

La operación interinstitucional resultó en la incautación de más de 80 envoltorios con posible droga, seis cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, un arma de fuego de fabricación casera, dinero en efectivo y una motocicleta.

De acuerdo con investigaciones policiales, “El Bombas” formaba parte de una célula delictiva liderada por Alfredo N., alias “El Kaikas”, quien fue arrestado en enero por el homicidio de cuatro personas en un panteón de Chietla.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.

El Gobierno del Estado, bajo la dirección de Alejandro Armenta, fortalece las acciones para combatir la delincuencia y asegurar entornos de tranquilidad para las familias de la región.