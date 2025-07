Armenta exhorta a exediles a solventar observaciones de cuentas públicas

No voy a meter las manos por nadie, cada quien que se haga responsable de sus actos, advirtió el gobernador Alejandro Armenta Mier al exhortar a exalcaldes a solventar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en relación con sus cuentas públicas.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que es un error creer que al terminar un cargo público se van a resolver las observaciones que haga el organismo fiscalizador, por lo que las autoridades salientes deben estar pendientes de solventar lo que se les solicite.

En ese sentido, exhortó a las y los expresidentes municipales que atiendan el llamado de la ASE para comprobar el adecuado ejercicio de los recursos públicos durante su período de gobierno.

Lo anterior, al resaltar que él no va a ayudar a nadie, ni a buscar al auditor para solucionar sus problemas.

“Háganlo presidentes, presidentas; háganlo expresidentes; porque yo no voy a poder ayudarles, porque luego buscan al gobernador para que le hable al auditor y yo sé de muchos casos, pero yo no le voy a hablar al auditor para pedirle ningún favor ni voy a pedir favores para mí”, expresó.

Alejandro Armenta enfatizó que la ASE es un ente autónomo, dependiente del Legislativo, por lo que no hay ningún asunto de orden político en la revisión de cuentas públicas, por ello, insistió que es importante que cada quien asuma su responsabilidad.

“Eso es muy delicado y lo tienen que tomar con mucha seriedad para que al rato no se acusen de que hay persecución política, (…) pueden empezar con que el gobernador está queriendo afectar algún presidente y desde ahora les digo que yo no tengo nada que ver con ello y que no voy a meter las manos por nadie, cada quien que se haga responsable de sus hechos, de sus actos”, asentó.

Incluso recomendó a la Auditoría notificar a las y los expresidentes, pues usualmente solo se hace llegar a las autoridades en funciones, lo que podría generar malentendidos, sobre todo cuando son de partidos distintos.

Pide a ediles cuidar su comportamiento

Por otra parte, el mandatario pidió a las y los ediles ser cuidadosos y atentos con las personas, esto tras el escándalo que protagonizó el alcalde de Cuyuaco, Iván Camacho Romero, en una tienda de Angelópolis.

En un vídeo difundido en redes sociales, se observa al edil dirigirse a trabajadores de la tienda de forma amenazante y prepotente, así como a sus supuestos escoletas rodear e intimidar al personal de la tienda.

Al respecto, el mandatario justificó que todos tienen momentos difíciles y que pese a ser serenos, tranquilos y estoicos, pueden explota, aunque recalcó que las autoridades deben ser más cuidadosos en sus comportamientos.

“Puedes estar con una molestia y te tocan y explotas, pero los que somos autoridades tenemos que ser más cuidadosos, yo no les puedo hacer así (tronar los dedos) y si lo hago, lo tengo que hacer en corto para que no se me enojen”, apuntó.

Editor: Renato León

