Armenta afirma que ha incluido a todos los grupos en su equipo de gobierno

Al hacer nuevos nombramientos, el gobernador electo Alejandro Armenta Mier afirmó que ha seguido el ejemplo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y ha incluido a todos los grupos en su equipo de gobierno.

En conferencia de prensa, hizo un recuento de los espacios que han ocupado quienes aspiraban a la candidatura al gobierno estatal y su gente como el diputado local electo Julio Huerta, el senador Ignacio Mier, cuyos colaboradores están en su equipo.

También resaltó la incorporación de gente cercana a la diputada federal Claudia Rivera Vivanco y de Olivia Salomón, al indicar que le ofreció un puesto en la administración, pero lo rechazó ya que estará en el gabinete federal junto al gobernador Sergio Salomón.

“Estamos integrando a todas y todos sin mezquindad, con el único objetivo de lealtad a Puebla y de cumplir con los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar. Hemos integrado a cuadros sin ningún tipo de estigma político, pero la columna vertebral ha sido Morena”, declaró.

Subrayó que Rodrigo Abdala sigue siendo un “cuadro muy importante” en su equipo. Asimismo, dijo que está construyendo la gobernabilidad.

#Puebla 🗣️ El gobernador electo, Alejandro @armentapuebla_, dice que ha incluido a todos los grupos de Morena y revela que Olivia Salomón rechazó un nombramiento en su gabinete, ya que será integrada en el gabinete federal.



"Estamos construyendo la gobernabilidad con inclusión… pic.twitter.com/GBPCoym43V — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2024

Ellas y ellos van al gabinete

Armenta Mier dio a conocer que Rebeca Bañuelos Guadarrama será secretaria de Medio Ambiente, quien es ingeniera química y se ha desempeñado como subdirectora de protección Civil estatal y Jefa de oficina de la secretaría de seguridad pública del estado.

En tanto, José Manuel Contreras de los Santos se convertirá en secretario de Infraestructura, quien es licenciado en Ingeniería Civil. El mandatario electo resaltó que no ha ocupado ningún cargo político.

El expanista Mario Alberto Rincón González fungirá como subsecretario de Gobernación y Rodolfo Huerta será subsecretario de Desarrollo Político, en tanto, Francisco Ramos Montaño, subsecretario de la Prevención del Delito.

David Rivera Vivanco será nombrado como director General de Desarrollo Político, Edgar Chumacero, coordinador general de Delegaciones y Participación de la Secretaría de Bienestar, Paola Mayte Gorzo Lozada, directora del Registro Civil y Emma Itzel Jiménez Ponce como subsecretaria de Juventud.

Por otra parte, José Francisco González Bonilla será coordinador de participación ciudadana

Javier Sánchez Galicia, en la oficina del gobernador, Aline Toledo Montiel, subsecretaria Jurídica y Luis David Delgado Cadena como director de atención a organizaciones civiles y religiosas.

En Sicom, sin precisar el cargo que van a desempeñar informó que estarán Silverio Espinoza López, Natali Hoyos López y Miguel Angel García Muñoz.

#IMPORTANTE 🗣️ Este jueves se han revelado nuevos nombramientos del gobernador electo de #Puebla, Alejandro Armenta:



-Rebeca Bañuelos, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad.



-José Manuel Contreras, secretario de Infraestructura



-Mario Alberto Rincón,… pic.twitter.com/PMxpRxRa27 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2024

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: