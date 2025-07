Apuñalamiento en centro comercial de Michigan deja 11 heridos

En un trágico evento ocurrido este 26 de julio, se reportó un apuñalamiento masivo en la sucursal de Walmart en Traverse City, Michigan. Once personas están siendo atendidas en el hospital más grande de la región, tras un ataque que ha dejado a la comunidad en shock.

La Policía Estatal de Michigan ha confirmado la detención de un sospechoso en relación con el incidente, aunque los detalles son limitados en este momento.

Según informes, los testigos mencionaron que al menos cinco personas fueron heridas y transportadas a distintos hospitales locales antes de que se diera aviso de la situación a las autoridades.

La población ha sido instada a evitar la zona mientras continúan las investigaciones y se otorgan actualizaciones de parte de Munson Healthcare, que está a cargo del tratamiento de los heridos.

An eyewitness posted on X that the stabbing incident took place near the pharmacy counter at a Walmart in Traverse City, Michigan, with many of the victims described as elderly. One individual is in custody, and authorities have not yet disclosed a motive.#NYI pic.twitter.com/QJsRtRBXUk