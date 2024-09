Sancionarán a transporte público que no aplique el descuento a estudiantes

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina advirtió que los concesionarios del transporte público que no apliquen el descuento a estudiantes serán sancionados, esto al resaltar que deben respetar la Ley.



Durante su gira de trabajo por el municipio de Teziutlán, el mandatario señaló que el Estado no ha hecho ningún cambio sobre las tarifas preferenciales a estudiantes y personas de la tercera edad, por lo que deben ser respetadas por los trasportistas.



Ante los señalamientos de que en la región no se aplica dicho descuento, Céspedes Peregrina asentó que “quien no cumpla tendrá sanciones”.



Además dijo que tomaría en cuenta las quejas sobre la falta de supervisión en la zona al transporte público, por lo que aseguró enviará al secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte para que acuda personalmente a vigilar la conducta del transporte público y aplicar las medidas necesarias para que cumplan con la Ley.

Techarán cancha en Centro Escolar

En esta gira de trabajo, el gobernador dio el banderazo de inicio de la construcción del techado de la cancha de usos múltiples en el Centro Escolar “Presidente Manuel Ávila Camacho”, donde afirmó que su administración hace equipo con docentes, madres y padres de familia para que las niñas, niños y jóvenes tengan un desarrollo integral pleno.



Añadió que ha cumplido con el compromiso de favorecer a los 217 municipios de la entidad, esto al resaltar que a diferencia del pasado, actualmente en Teziutlán el progreso y el bienestar son una realidad.



Más tarde sostendrá un encuentro con autoridades municipales en funciones y electas de la región para garantizar una transición adecuada de ayuntamientos.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos