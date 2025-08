Rabino israelí llama a matar de hambre a los niños de Gaza

Un discurso del rabino israelí Ronen Shaulov, en el que abiertamente abogó por matar de hambre a la población de Gaza, incluyendo a los niños, ha desatado indignación global. Sus declaraciones, pronunciadas a finales de julio y difundidas ampliamente en redes sociales, sostienen que los menores palestinos son “futuros terroristas” y que, por lo tanto, no merecen compasión.

“Toda Gaza y cada niño de Gaza debería morir de hambre […] No me dan ninguna lástima aquellos que en unos años crecerán y no tendrán piedad de nosotros”, afirmó Shaulov ante una audiencia.

Agregó que solo un “tonto traidor” o alguien que “odia a Israel” sentiría lástima por ellos.

Las palabras del rabino contrastan con los informes de organizaciones internacionales, que alertan sobre una catástrofe humanitaria en el enclave palestino. Según la ONU, los 2.1 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria severa, con 900 mil niños sufriendo hambre y 70 mil con síntomas de desnutrición aguda.

El Ministerio de Salud de Gaza ha reportado que al menos mil personas han muerto mientras intentaban obtener alimentos bajo el bloqueo israelí.

Además, 16 menores de cinco años fallecieron por desnutrición solo entre el 17 y el 31 de julio. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha exigido el levantamiento inmediato del asedio, advirtiendo que 320 mil niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición aguda, con miles ya en su fase más letal.

Las declaraciones de Shaulov han sido ampliamente rechazadas por organismos humanitarios. Mientras tanto, la situación en Gaza sigue deteriorándose, con hospitales colapsados y familias enteras dependiendo de la ayuda internacional para sobrevivir.

