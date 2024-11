Puebla reafirma su compromiso con el derecho humano al agua y atenderá desafío histórico

En el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla asumió un papel clave en los compromisos establecidos para garantizar el acceso equitativo al agua y la protección de las cuencas hídricas.

Alejandro Armenta, gobernador electo, señaló que el saneamiento y rescate de la cuenca del Río Atoyac será prioritario en su administración, reconociendo su importancia para la salud, el desarrollo agrícola y la economía de la región.

Entre los acuerdos específicos alcanzados en el evento, se incluyó la consolidación de acciones para el saneamiento integral del Río Atoyac, con el compromiso de fortalecer la vigilancia contra descargas contaminantes, modernizar los sistemas de riego para un uso más eficiente del agua, y desarrollar nuevas plantas de tratamiento en puntos críticos, como Texmelucan. Además, se pactó trabajar en programas educativos para sensibilizar a las comunidades sobre el uso responsable del agua, en colaboración con instituciones como la CONAGUA, la BUAP y el INAOE.

El evento también propició alianzas estratégicas con el sector privado y la academia, destacando la participación de empresarios como Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala, y académicos de la UNAM y el IPN. Estos actores aportarán investigaciones, tecnología e innovación para fortalecer la sustentabilidad hídrica. Asimismo, se acordó impulsar proyectos que impacten sectores clave en Puebla, como el campo y la industrialización del cáñamo, bajo un enfoque sustentable promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Armenta destacó que estas acciones, que complementan los trabajos que dieron inicio en el municipio de San Martín Texmelucan con impulso del gobernador en funciones Sergio Salomón, que involucra la toma de muestras para la limpieza del río en el que se ven beneficiados 70 municipios por los que atraviesa el afluente, forman parte de una estrategia integral para enfrentar un desafío histórico.



“El rescate del Río Atoyac no solo es un compromiso ambiental, sino una prioridad para mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones“, puntualizó.

Te recomendamos