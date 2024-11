Podrían enviar iniciativa para que poblanos paguen sus fotomultas

El Gobierno de Puebla podría enviar una iniciativa al Congreso local para hacer que los ciudadanos cumplan con el pago de fotomultas y la verificación de sus unidades, pues hay “una infinidad” de poblanos que no están cumpliendo sus obligaciones.

Así lo dio a conocer el jefe del Ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien reconoció que es un gran problema la acumulación de fotomultas de algunos ciudadanos, ya que refleja un nulo respeto a los límites de velocidad en diferentes vialidades.

También dijo que no es sano el desinterés de automovilistas sobre la verificación de sus unidades, pues la intención del programa es la reducción de emisiones contaminantes.

Por lo anterior, el gobernador asentó que se tiene que hacer cumplir la Ley, por lo que buscará enviar una iniciativa al Legislativo con más medidas coercitivas para hacer que los ciudadanos respeten la normativa.

“Hay un tema coercitivo que estamos analizando cómo se genera, tristemente cuando no se cumple con sus responsabilidad se tiene que aplicar la ley”, declaró.

Actualmente quienes no realizan el pago de fotomultas, no tienen acceso a realizar la verificación vehicular, y los automovilistas que no cuenten con los engomados correspondientes podrían recibir una segunda infracción de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), poco más de 2 mil pesos, en caso de ser sorprendido por las autoridades.

