Mujeres en el Cereso de Ciudad Serdán crean su primer fanzine

En el Cereso femenil de Ciudad Serdán, 60 mujeres privadas de su libertad participaron en la creación del primer fanzine, una antología gráfica narrativa en la que reinvindican sus derechos culturales, informó el secretario de Cultura, Enrique Glockner Corte.



Como parte de la presentación de resultados del segundo informe del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, detalló que fue una actividad realizada con fondos federales en conjunto con artistas y la Secretaría de Seguridad Pública.



El fanzine se llama Liberadas y se imprimieron 500 ejemplares en Tláhuac, Ciudad de México.



“Hoy me siento liberada de pensamiento, de poder expresarme… de no tener miedo a la soledad. Hoy puedo decir que soy feliz y libre de mi propio ser, y no importa lo que los demás piensen de mí, yo soy libertad”, dice uno de los textos que comparten las mujeres.



En la publicación se pueden leer relatos de su vida como internas, las condiciones en las que se encuentra el penal, los procesos que enfrentan, palabras hacia sus seres queridos y reflexiones sobre su vida como reclusas.



“El proyecto liberadas fue una iniciativa emblemática que tuvo como objetivo generar redes para mujeres privadas de su libertad mediante herramientas que les permitieron reflexionar sobre su sentir a través del arte”, afirmó.



Glockner Corté destacó entre logros de la dependencia el impulso de políticas públicas inclusiva y plural, enfocada en impartir talleres como dibujo, muralismo, cuentacuentos, muralismo y escritura.



Entre las acciones que resaltó se encuentran los 310 conciertos de la orquesta sinfónica, orquesta típica del estado de puebla, banda sinfónica de la mixteca, los cuales presenciaron 131 mil personas.



Asimismo, subrayó la exposición “Arqueología mexicana en Egipto” y la escuela Taller de Capacitación de restauración de Puebla, así como la recuperación de San Roque, la Guarida del diablo en San Andrés Cholula y La planta hidroeléctrica La Carmela.

Acervo cultural de Puebla de 350 mil piezas

El director de Museos Puebla, Leonardo Pacheco, indicó que el acervo cultural del estado era de 134 mil piezas, el cual finalizó en 356 mil 663 piezas.



Sin embargo, dijo que el incremento del mismo dependerá de la compra de obras y otros bienes a futuro, lo cual no contempla la dependencia estatal.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos