“La pude haber agarrado”: AMLO minimiza intento de botellazo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes que no caigan en provocaciones e incluso bromeó acerca del momento en el que le arrojaron una botella de agua durante una gira en Veracruz, mientras llegaba a la inauguración del Centro Cultural “Leyes de Reforma”.

Comentó que sus adversarios están molestos porque no hay represión, comentó el mandatario, así que “al que tiró la botella puede estar tranquilo”. Además, no lo consideró una agresión: “No, no, es que no pasa a mayores.”

“Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era filder, si hasta la pude haber agarrado. No pasó a mayores, entiendo que están enojados, molestos por esto mismo ellos quisieran que no cambiaran nada, conservadurismo viene de mantener el statu quo”, dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Tal vez te interese: Jorge Cedillo niega haber lanzado botella a AMLO

Tras ser recibido por personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial que le gritaban “Dictador”, respondió diciendo que no comprendían lo que esa palabra significa.

“Ayer me gritaban dictador, es lo que dicen Krauze y Aguilar Camín, pero sin rigor intelectual, ¿dictador de qué? (…) Esa idea de que es una dictadura viene de ahí y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, magistrados y ministros, no afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial.”

“No quieren rectificar, quisieran gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco”, también dijo: “Yo soy partidario de que no haya castigo, ya falta muy poco, yo ya termino. (…) Cuando se lucha por una trasformación uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación, me llevaría mucho tiempo para decirles cuántas agresiones recibí, algunas no solo macanazos, sino muy humillantes.”

Sheinbaum condena “botellazo” a López Obrador

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, condenó las “acciones violentas” en contra de López Obrador en el estado de Veracruz.

“Siempre vamos a estar en contra de acciones violentas. Y pues, que haya tranquilidad”, dijo Sheinbaum después de que le arrojaran una botella de agua al mandatario nacional. Ella no lo acompañó en su gira, se quedó en la Ciudad de México para participar en el Congreso Nacional de Morena.

Se le preguntó a la presidenta electa si una vez que tome el cargo incrementará su seguridad personal, a lo que respondió diciendo: “No, no, no, no. Vamos a estar cerca del pueblo siempre”.

Te recomendamos: