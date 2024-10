“La molestia va a valer la pena”: Sergio Salomón por obras

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que las molestias temporales que se tiene por las obras en vialidades van a “valer la pena”, por lo que pidió a los poblanos su apoyo y comprensión durante el tiempo que tarden en terminarlas.

En entrevista para Oro Noticias de 2 a 3, el mandatario habló acerca de la intervención que se hizo en el Parque Ecológico para darle un espacio más digno a los poblanos, así como la recuperación del Complejo Museístico La Constancia, añadió que se han hecho avances en las obras actuales en las calles de Puebla.

“Vamos con todo, yo les pido ahí su paciencia, su comprensión, vean que no es una obra menor que por años y por años se les fue complicando, que no se les olvide qué tiempo se hacían para circular esa avenida, que no se les olvide porque si no pues entonces no habrá comprensión”, expresó Céspedes Peregrina acerca de la Vía Atlixcáyotl.

Es consciente que tras el inicio de las actividades los conductores han enfrentado retrasos en sus trayectos, por lo que pidió una disculpa, pero sostuvo que será benéfico a futuro: “los entendemos, la molestia va a valer la pena, pido una atenta disculpa.

Otro tema que abordó fue el de los baches en la Zona Metropolitana de Puebla, para los que el Gobierno estatal destinó recursos para tapar la mayor cantidad en las vialidades principales. Actualmente suman más de 3 mil 300 baches cubiertos.

“Ya vemos a varios municipios sumados como Puebla, San Pedro, Cuautlancingo, Huejotzingo, Tepeaca. Espero que más municipios asuman su responsabilidad y que entre todos vamos a tratar de abonar un poquito, pero es muchísimo lo que hay, llevamos más de 3 mil 300 baches tapados, necesitamos que todo el mundo asuma su responsabilidad y que en lugar de pegarle a la fiesta, le peguen hoy a los servicios“, comentó.

“Créanme que estamos trabajando para que, en diciembre, Puebla tenga mejor calidad de vida de la que ya tiene y que esa la hacemos entre todos y entre todas”, concluyó el gobernador.

Te recomendamos: