Estas serán las marchas para el 8M en Puebla

Activistas feministas, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, familiares y amistades de víctimas de feminicidio y desaparición, madres buscadoras, víctimas de violencia vicaria y otras mujeres en contra de la violencia de género saldrán a las calles este sábado 8 de marzo en la capital poblana y al interior del estado.



La primera marcha del día es la que hacen cada año las y los integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, la cual saldrá de la Fiscalía General del Estado en el bulevar 5 de Mayo hacia el zócalo de Puebla.



La cita para las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas es a las 10:00 horas, en la que los asistentes se identificarán por playeras blancas, fotos de sus seres queridos desaparecidos y pancartas.



A la misma hora, trabajadoras sexuales de la asociación civil “Chicas de la 14” partirán del Hotel México en la 14 Poniente a las 10:00 horas rumbo al Ayuntamiento de Puebla.



Su ruta contempla las calles 7 Norte, 18 Poniente, 5 de Mayo, 12 Poniente, 4 Poniente y terminará en el Ayuntamiento.



Entre sus exigencias se encuentran el respeto a sus derechos humanos, acceso a servicios de salud de calidad y sin discriminación, protección contra la violencia y la explotación de todos los ámbitos, así como el reconocimiento a su trabajo.



A las 12:30 horas se reunirá el contingente que exige justicia para la activista Cecilia Monzón, a unos días de que inicie el juicio contra Javier N y dos personas más. Su salida es del Gallito en Reforma y 11 Sur.



A las 13:00 horas desde El Gallito del Paseo Bravo rumbo al zócalo saldrá otra marcha, organizada por colectivas como Red La Morada, Redefine y Aborto Legal Puebla, la cual culminará con un festival en el primer cuadro de la ciudad.



En esta movilización convocan a madres con infancias, personas trans, no binaries y personas con discapacidad.



A esta manifestación se unirá el contingente de mujeres sobrevivientes de feminicidio.



A las 14:00 horas, el Frente Feminista Radical partirá de la Fiscalía General del Estado rumbo a la Fiscalía Especializada en Delitos de Género contra las Mujeres en la 10 Oriente, cuyo trayecto se realizará por el bulevar 5 de Mayo.



Los contingentes son encabezados por familiares de víctimas, madres e infancias, mujeres con discapacidad y al final grupos de quienes quieran hacer iconoclasia. En estos grupos no son aceptados los hombres, aunque acompañen a las integrantes de la marcha.



A las 15:00 horas habrá otra movilización que partirá también del Gallito, pasará por el zócalo y culminará en la Fiscalía General del Estado, la cual es organizada por 12 colectivas, entre ellas Werwomen on fire, Morras Sororas y Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una vida libre de violencia.

