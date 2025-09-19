El amor (no) duele: proyecto de egresada UDLAP en CDMX

El amor (no) duele, obra creada y dirigida por María Rosa Trejo Inglés, recién egresada de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se presentó recientemente en el Foro A Poco No, de la Ciudad de México, consolidando así un recorrido que ha llevado este proyecto a distintos escenarios y festivales teatrales.

Para María Rosa, llevar la obra a la capital del país ha sido un paso significativo: “Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad, de la mano de Cultura UDLAP, de presentar El amor (no) duele en la Ciudad de México, experiencia que ha sido muy grata porque nos ha permitido al elenco y al equipo, del cual la mayoría somos egresados UDLAP, seguir moviéndonos con este proyecto que no solo agrada a la gente, sino que nos llena profundamente”, señaló.

Asimismo, compartió que una de las aportaciones más valiosas de esta presentación fue el profesionalismo y dedicación de sus amigos y colegas, quienes mostraron un gran compromiso en este trabajo. “Para esta presentación en CDMX tuvimos que remontar la obra en apenas una semana, ya que una de las actrices originales no pudo participar, pero la cohesión fue increíble. Eso habla de la fuerza y flexibilidad del equipo”, compartió María Rosa.

Cabe comentar que el Foro A Poco No, con capacidad para alrededor de 45 personas, resultó el escenario perfecto para transmitir la esencia de la obra: un espacio seguro, íntimo y cercano. La experiencia fue enriquecida por el equipo técnico del espacio, que estuvo completamente dispuesto y, en palabras de la directora, fue “muy grato”, destacando además la colaboración con una técnica de luces, lo que añadió un matiz especial a la función.

La puesta en escena, que nació como un ejercicio académico durante el semestre de Otoño 2024, evolucionó hasta convertirse en una propuesta artística completa. El texto fue escrito a partir de fragmentos y reflexiones personales compilados a lo largo de la vida de su autora, María Rosa, quien también asumió el reto de debutar como directora escénica. “Esta obra nace de una necesidad artística y vital de hablar sobre el amor desde lo honesto, desde lo que me ha dolido y lo que me ha sanado. No se trata de imponer una verdad, sino de generar un diálogo con el espectador sobre su propia experiencia”, explicó María Rosa.

El montaje fue creado de manera colectiva junto con actores como Darvy Buenfil, Cristina Núñez, Janet Zuleyda, Manu Morales, y con la asistencia de dirección de Fernanda Ahued. En su camino, también se han sumado nuevos talentos como Nancy Vázquez, actual estudiante de Teatro en la UDLAP, quien integró el elenco para la presentación en el Foro A Poco No.

Desde su estreno en Puro Drama en Puebla, El amor (no) duele ha recorrido diversos espacios como el Festival Teatro LAB organizado por la Licenciatura en Teatro de la UDLAP, el Segundo Festival de Teatro Estudiantil de Casa E y distintos foros universitarios y alternativos. Su carácter adaptable y minimalista ha permitido que el montaje viaje y se presente en diferentes contextos, siempre manteniendo su esencia íntima y cercana al espectador.

En el marco de los 85 años de historia de la UDLAP y 55 de su campus en Puebla, la obra también resalta por ser un ejemplo del talento y compromiso de los egresados de la Licenciatura en Teatro de la UDLAP, quienes desde sus inicios continúan posicionándose en la escena nacional con proyectos que nacen en el aula, pero que trascienden a los espacios profesionales. Si deseas conocer más sobre esta licenciatura, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Teatro.

