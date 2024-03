Despiden al traductor del beisbolista Shohei Ohtani por presunto robo masivo

El destacado jugador japonés Shohei Ohtani enfrenta un importante contratiempo durante su tiempo con los Dodgers, ya que se reveló que su traductor, Ippei Mizuhara, fue despedido bajo acusaciones de cometer un robo masivo contra la estrella del equipo de Los Ángeles, según informaron sus representantes.

En respuesta a las preguntas recientes de los medios, se descubrió que Shohei fue víctima de un robo masivo y colabora el asunto a las autoridades, explicó en un comunicado la firma de abogados Berk Brettler LLP.

Según informó ESPN, Mizuhara estuvo involucrado en apuestas deportivas que resultaron en una deuda de más de 4.5 millones de dólares, la cual fue pagada desde la cuenta bancaria de Ohtani, según explicó el traductor despedido.

“Decidió pagarlo por mí. Obviamente, Shohei no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarse de que nunca volviera a hacer esto”, afirmó Mizuhara, quien enfatizó que Ohtani no estuvo involucrado en el sistema de apuestas que es investigado por el FBI.

Más noticias: Sebastián Sosa logra libertad condicional tras acusación de abuso sexual

“Quiero que todos sepan que Shohei no tuvo ninguna participación en las apuestas. Aprendí la lección de la manera más difícil. Nunca volveré a hacer apuestas deportivas”, agregó Mizuhara.

Los pagos realizados desde la cuenta de Ohtani se habrían efectuado desde el año pasado y según se informó, las apuestas fueron realizadas directamente por Mizuhara, excluido al béisbol.

Mizuhara explicó que no estaba al tanto de la ilegalidad de las apuestas que realizaba. “Quiero que la gente sepa que yo no sabía que esto era ilegal”, agregó el intérprete.

Sin embargo, esta afirmación podría no ser completamente precisa, ya que en los Estados Unidos, donde las apuestas deportivas son legales, las casas de apuestas suelen recibir el pago por adelantado, mientras que las operaciones ilegales otorgan crédito a los apostadores, que habría sido el caso para Mizuhara.

La reputación de Ohtani, como una de las principales figuras del béisbol, podría haber sido afectada por este incidente, ya que, aunque el propietario de la red de apuestas sabía que los pagos recibidos no provenían directamente de las apuestas realizadas por la estrella de los Dodgers, al parecer, hizo creer a sus clientes que sí lo eran.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

Te recomendamos