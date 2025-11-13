Congreso de Puebla recibe Paquete Económico 2026

Ante el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta, entregó el Paquete Económico 2026, que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año, donde se plasman las directrices mediante las cuales se orientarán los recursos, con una visión social y humanista.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que el Paquete Económico representa el origen y destino de los recursos administrados por el Poder Ejecutivo con una característica: reconocer y alentar el sentido comunitario.

Adelantó que para el próximo año se tiene prevista una inversión de mil 500 millones de pesos para el programa de Obra Comunitaria y recursos históricos para el componente productivo.

“El eje de justicia, el eje de seguridad y riqueza comunitaria son los puntos centrales que definen el Paquete Económico de este año y que buscan consolidar la participación social, la participación comunitaria. Nosotros seguiremos trabajando bajo ese eje, buscando siempre el diálogo, el acercamiento con los sectores productivos”, destacó.

En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, resaltó que, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan con visión de Estado, Puebla se fortalece.

Durante su mensaje, enfatizó que el Paquete Económico no solo define montos y partidas, también traza prioridades, orienta decisiones y políticas públicas, con una visión de sensibilidad social.

“El proyecto del Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos complementarios son documentos que, más allá de su naturaleza financiera, representan el mapa del porvenir que como estados debemos recorrer, con responsabilidad, coordinación y altura de miras”, subrayó.

El presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega, destacó que el Paquete Económico será analizado con seriedad y con el propósito de destinar recursos que se traduzcan en bienestar social y oportunidades para todas y todos.

“A nombre del Poder Legislativo, expreso nuestro reconocimiento al gobernador del Estado, quien, con una conducción responsable y una visión de desarrollo integral, ha mantenido finanzas públicas sanas y ha impulsado una política económica que pone en el centro a las y los poblanos. Pueden tener la certeza de que este Congreso, a través de las respectivas comisiones, analizará con seriedad, objetividad y responsabilidad cada componente”, indicó.

En tanto, la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, expuso los detalles del Paquete Económico, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, en donde se plasma la ruta estratégica para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.

Durante el acto protocolario de entrega del Paquete Económico estuvieron presentes diputadas y diputados, así como integrantes del gabinete estatal.

