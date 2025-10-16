CFE entregará chips con Internet gratis a damnificados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha la entrega de chips móviles con 2 GB de datos mensuales totalmente gratuitos para las personas damnificadas por las lluvias recientes en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Esta medida busca restablecer la conectividad en comunidades aisladas y facilitar la comunicación con familiares, servicios de emergencia y albergues.

Un primer envío de 13 mil chips ya llegó a Veracruz, Puebla e Hidalgo, y se planea distribuir hasta 100 mil dispositivos adicionales en las cinco entidades más afectadas. Forman parte del programa “Internet para el Bienestar” y se ofrecerán sin costo ni suscripción posterior durante la emergencia, garantizando acceso inmediato a redes sociales, mensajería y portales oficiales.

Los puntos de entrega abarcan oficinas de Correos de México y Centros de Atención a Clientes de la CFE.

Y en Puebla, los damnificados podrán recoger sus chips en las sucursales de CFE de Lázaro Cárdenas y Huauchinango, o la Oficina Postal de Pahuatlán enfatizando la atención prioritaria a esta entidad.

La entrega se realizará de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, hasta agotar existencias o hasta nuevo aviso.

Para solicitarlo, es necesario presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio. No se requerirá pago, registro adicional ni contratos de permanencia.

Las autoridades estatales y federales recomiendan seguir las cuentas oficiales de la CFE y los gobiernos locales para conocer posibles ajustes en fechas o ubicaciones. Además, se evalúa el despliegue de unidades móviles de la Secretaría de Bienestar para ofrecer paquetes de alimentos, herramientas de reconstrucción y capacitación exprés sobre el uso óptimo de datos en emergencias.

📲Información importante:



Estos son los puntos de entrega de los chips de telefonía móvil gratuitos de la @CFEmx para apoyar a la población de las zonas afectadas por las lluvias.



Centros de Atención a Clientes de la #CFE:

📍Hidalgo

Zacualipán

Metztitlán

Molango



📍Puebla… pic.twitter.com/lueVHqCz6h — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) October 14, 2025

