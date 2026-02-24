Camión de refrescos se estrella contra vivienda en Xonaca

Un camión de refrescos de la empresa Pepsi se quedó sin frenos mientras descendía la calle 20 Norte y 34 Oriente, en el barrio de Xonaca, y terminó impactándose contra la barda de una vivienda, con riesgo inminente de volcadura.

El accidente movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia: Personal de Protección Civil y peritos de Tránsito acudieron a la zona para resguardar el área y evitar riesgos adicionales.

El camión fue apuntalado para impedir que se volcara, mientras se realizaban las maniobras correspondientes. El momento generó tensión entre vecinos que escucharon el golpe seco contra el muro.

Después de las 15:00 horas, la unidad fue retirada del lugar sin que se registraran personas lesionadas, únicamente el susto entre habitantes de la zona.

🚓 Personal de protección civil y peritos de tránsito ya se encuentran resguardando la zona, además apuntalaron el camión para evitar algun accidente.



— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 24, 2026

