Armenta respalda “llamado de atención” hacia los alcaldes poblanos

El gobernador Alejandro Armenta Mier asumió y respaldó el exhorto del Legislativo y de la ASE de Puebla a los 217 ayuntamientos para garantizar los servicios básicos y seguridad pública en sus demarcaciones, lo que consideró fue “un llamado de atención” para todas las autoridades.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que tanto la diputada Laura Artemisa García Chávez, como el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Teomitzi Sánchez, hicieron lo correcto al exigir el adecuado ejercicio del gasto.

Lo anterior, al destacar que los legisladores representan al pueblo y su petición demuestra que escuchan a sus representados.

Además recalcó que es un llamado de atención para todas las autoridades, por lo que también se incluyó en él, sin particularizar sobre las acciones en la capital poblana.

“Exhortar al Estado y municipios a que atiendan el alumbrado, agua y bacheo, es escuchar a sus representados, así que es correcto lo que hace la diputada y el auditor, lo tenemos que ver así: es un llamado de atención a todos, me incluyo para precisar el ejercicio del recurso”, expresó.

Alejandro Armenta sostuvo que el dinero no es de los presidentes municipales ni del gobernador, si no de la población, por lo que las autoridades tienen la obligación de administrarlo “bien, eficientemente y eficazmente” y no pensado en qué comisión van a recibir por un proyecto u obra.

#Puebla 🗣️ El gobernador Alejandro Armenta asume y respalda el exhorto del Congreso local a alcaldes y gobierno estatal de no ejecutar “obras faraónicas” y orientar los recursos prioritarios para atender las necesidades de los poblanos, muestra de ello es el Bachetón que se… pic.twitter.com/ZPazlJyicD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 2, 2025

Invertirán 50 mdp para bacheo en la capital

En ese sentido, anunció el programa Bachetón en el que su administración invertirá 50 millones de pesos para atender vialidades primarias y secundarias de la capital poblana.

Al respecto, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos precisó que las cuadrillas trabajarán en horarios diurnos y nocturnos todos los días de la semana, para cubrir cuatro cuadrantes principales.

En tanto, Israel Pacheco, coordinador del Programa Estatal de Mantenimiento Permanente, señaló que aunque el bacheo es tarea municipal, el gobernador ha instruido atenderlo sin buscar culpables, sino soluciones para mejorar la vida de las y los poblanos.

Refirió que según datos oficiales el 40% de vialidades en la capital están en mal estado y que se estima existen 200 mil baches en la ciudad.

🗣️ El titular de @InfraGobPue, @JManuelC_Puebla, anunció el programa Bachetón por Amor a Puebla en el que se invertirán 50 mdp para atender vialidades principales y secundarias en la capital poblana, donde se estima que el 40% de calles están en mal estado y se estima existen 200… pic.twitter.com/Ht4CCcpF00 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 2, 2025

