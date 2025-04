Acusan a directora de jardín de niños de abuso en Puebla

Un grupo de al menos 60 padres y madres de familia del jardín de niños Abelardo Sánchez Gutiérrez, ubicado en la 105 poniente en la colonia Loma Bella, se manifestaron afuera de la institución en contra de la directora luego de presuntos abusos, malos tratos y mal uso de dinero.

Fue alrededor de las 09:00 horas que los padres de familia, se manifestaron afuera de la institución con pancartas en mano, donde pedían la salida de la directora de la institución, Liliana Capitanaci Jaimes, por malos tratos en contra de padres de familia a quienes incluso ha amedrentado y les ha negado el acceso al kinder junto con los pequeños.

De igual manera, señalan que el comité de padres de familia no es tomado en cuenta por la directora por lo que toma decisiones sin consultar señalando que ella es la máxima autoridad en la institución.

Los quejosos señalan que la directora ha implementado cuotas, las cuales no consulta con los padres de familia y quien no pague no tiene derecho de ingresar a la institución, además de que ocupó un presupuesto de Bienestar de 600 mil pesos en cosas que no necesita la institución como un refrigerador, una estufa, sillas para ella y demás objetos, lo cual podría ocuparse para el mantenimiento de la escuela ya que algunos salones se encuentran en mal estado.

“Estamos cansados de que la directora nos esté amedrentando (…) a pesar de que hemos tenido acercamiento con la directora a ella no le interesa escucharnos…estamos cansados de todo eso y del mal trato de la directora”.

El enojo es mayor por parte de los padres de familia quienes señalan que a pesar de que han ido a poner su demanda a la CORDE, está simplemente ha hecho caso omiso, permitiendo los abusos de la directora en contra de los padres de familia.

A pesar de que a la institución, llegó personal de la SEP para dialogar, los padres de familia señalan que de no tener una respuesta satisfactoria, buscarán la manera de cerrar la 105 hasta que sus quejas sean escuchadas por autoridades.

