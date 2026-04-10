UDLAP logra 18 clasificados a la Olimpiada Nacional 2026

Un total de 17 integrantes del Equipo Representativo de Atletismo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), junto a una atleta de Escuelas Aztecas, lograron su clasificación a la próxima Olimpiada Nacional 2026, a celebrarse en Jalisco del 16 al 24 de mayo.

La Tribu Verde destaca de manera constante en el atletismo, consolidándose como un referente en la disciplina a nivel nacional; prueba de ello es que 17 integrantes accedieron a la etapa final de la Olimpiada. “Estoy muy contento por la actuación de los Aztecas en Tlaxcala; ahí fue la etapa regional. Este año estoy convencido de que tenemos la oportunidad de ganar en la nacional de cuatro a cinco medallas de oro”, explicó el entrenador de atletismo de la UDLAP, Pedro Tani Martínez.

Los Aztecas UDLAP que obtuvieron su pase a la fase nacional de la Olimpiada son: Axel Aarón Ilich Coronado Nieto, Braulio Asael Tinajera Olguín, Carlos Eduardo Carrasco Arrollo, Eduardo Isaim Sánchez Trejo, José Gabriel Morales Orea, Amado Kalid Amador Aldaba, Mauricio Cue Sviercovich, Arturo Grajales Hernández, Yire Beatriz Sánchez Gutiérrez, Nadia Esmeralda Reyes Montalvo, Andrea Yareni Sánchez Luna, Sofía Delgado Yépez, María Fernanda García Roiz Aguirre, Nisi Yejyektsi Bautista Sánchez, Sandra Espejel Retiz, Valeria Mendoza Bedolla y Miriam Sánchez Tapia.

Por su parte, María Elena Bárcena Maldonado, atleta del programa de formación deportiva de la UDLAP Escuelas Aztecas, también obtuvo su pase a la Olimpiada Nacional en la prueba del heptatlón sub-18, al superar a participantes de Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Puebla. “La verdad es que me emociona mucho poder ir a competir a Jalisco y espero que me vaya muy bien en el nacional, porque he trabajado para ello y cada vez mejoro mis marcas en todas las pruebas”, expresó la atleta de Escuelas Aztecas.

El siguiente paso de los 18 atletas clasificados será continuar su preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia nacional, que en el caso de María Elena será del 16 al 19 de mayo; mientras que la participación de los estudiantes de la UDLAP será del 21 al 24 de mayo. En el caso específico de Miriam Sánchez y Gerardo Lomelí Ponce, también estarán entrenando en la pista de la Universidad de las Américas Puebla con miras al Nacional de la CONADEIP, por lo cual, aunque impusieron récord nacional en el relevo mixto 4×100 metros con 41.70 segundos y ganaron su pase al Mundial de Relevos en Gaborone, Botsuana, ellos estarán enfocados en el campeonato a realizarse del 30 de abril al 2 de mayo en la Ciudad de México.

“El nacional de la CONADEIP es la competencia principal para los Aztecas, así que hablé con Miriam y Gerardo y están convencidos de estar con sus compañeros para hacer historia en la Ciudad de México. Además, Miriam está clasificada al Campeonato del Norte, Centroamérica y el Caribe (NACAC 2026) de octubre, al Campeonato de Primera Fuerza de junio y mantiene los ojos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de julio, entonces necesitamos tenerla bien muscularmente para que no se lastime. Gerardo también está clasificado a Centroamericanos y debo agregar a José Arturo Olmos Franco, que buscará dar marca en impulso de bala; así pasaríamos a la historia en tener cuatro atletas en los Juegos Centroamericanos”, explicó Pedro Tani.

De esta forma, la Universidad de las Américas Puebla reafirma que la excelencia, sello distintivo de la UDLAP, no solo está en lo académico, sino también en su programa deportivo y en el trabajo coordinado entre entrenadores, atletas y la institución. Finalmente, es importante mencionar que la Universidad de las Américas Puebla reconoce el esfuerzo de sus estudiantes-atletas y les desea el mayor de los éxitos en esta próxima justa deportiva.

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