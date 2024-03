Regidores priistas se suman al proyecto de Alejandro Armenta

Regidores, liderazgos y exfuncionarios renunciaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse al proyecto político del candidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, a tres días del inicio de campañas.

En conferencia de prensa, los expriistas hicieron público un manifiesto para anunciar su salida del tricolor, al referir que dejaron de sentirse representados por dirigentes de “egos absurdos” que se dedican a administrar derrotas para el beneficio de unos cuantos.

Entre los más de 20 cuadros que manifestaron su respaldo a Armenta Mier destacan Christian Lucero Guzmán Jiménez y Leobardo Soto Enríquez, quienes llegaron como regidores del PRI al Ayuntamiento de Puebla en la planilla de Eduardo Rivera Pérez.

También se sumaron Michelle Islas Ganime, regidora del municipio de Amozoc y Juan Carlos Lastiri Yamal, regidor de Zacatlán; además de Fátima Abigail Hernández, regidora del PAN en San Salvador El Verde; y Denice Morales Álvarez, regidora del PRD en Huejotzingo.

Así como Juan Manuel Colín García, quien en días pasados rindió protesta como diputado suplente del candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra Piña; sin embargo, declinó de formar parte de la bancada panista para sumarse a Morena en el Palacio de San Lázaro.

La regidora Christian Guzmán afirmó que no se fueron del partido tricolor por falta de candidaturas, pues en lo personal rechazó la postulación por la diputación local del Distrito 20; no obstante, dijo que dejó de creer en el PRI porque sus dirigentes pasaron de “cuotas a privilegiar cuates”.

“No me veía haciendo campaña por un partido que dejó de escuchar a la gente, que abandonó las causas de sus sectores sociales (…) me di cuenta que dejé de creer en el PRI, dejé de creer en aquellos que están tomando las decisiones. Desafortunadamente el partido pasó de cuotas a privilegiar cuates”, expresó.

#Puebla 🎙️ Regidores, militantes y exfuncionarios del PRI se suman al equipo político del candidato de Morena a la gubernatura, @armentapuebla_, haciendo pública su renuncia al partido tricolor.

Entre ellos se encuentran Christian Guzmán y Leobardo Soto, regidores del… pic.twitter.com/6tIW6E4Cnc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 28, 2024

En su intervención, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura, Alejandro Armenta, condenó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se dedique a maltratar a los militantes que deciden renunciar al partido.

Esto luego de que ‘Alito’ Moreno tildara de “cascajo” a los diputados locales, presidentes municipales y regidores que han salido de sus filas en las últimas semanas; en respuesta, Armenta afirmó que en Morena sí sabrán apreciarlos.

“Viene su dirigente nacional y los ofenden, ofenden al pueblo, desprecian, maltratan. Lo que ellos maltratan y desprecian nosotros amamos, queremos, respetamos y apreciamos”, dijo.

#Puebla 🕛 El candidato de Morena a la gubernatura, @armentapuebla_, informó que iniciará campaña a las 00:00 del 31 de marzo en el Zócalo de Puebla con @pepechedrauimx; al mediodía viajará a Izúcar de Matamoros para encabezar un mitin con Claudia Sheinbaum.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/2WD8hzSbp3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 28, 2024

Editor: Guillermo Leal